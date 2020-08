Gemeinsam auf Insektenjagd im Hospizgarten

Bensheim.Der Corona-Sommer erfordert Kreativität, Alternativen zu gewohnten Urlaubs- und Ferienprogrammen stehen allenthalben hoch im Kurs.

So entstand die Idee, die Kinder von Aktiven des stationären Hospizes und Hospiz-Vereins Bergstraße in den Hospizgarten zur gemeinsamen Naturerkundung einzuladen und diesen zu erleben, zu genießen und dabei ganz spielerisch auch noch etwas über heimische Pflanzen und Insekten zu lernen.

Der Aufruf der für den Garten zuständigen Koordinatorin Lisa Felker wurde sehr gut angenommen und 25 Interessierte – von Dreijährigen bis zu Großeltern – gingen gemeinsam auf Insektenjagd.

Mit etwas Übung und Geduld sammelten die Kinder bald die ersten kleinenTiere in ihren Becherlupen. Klein und Groß konnten so das eine oder andere heimische Insekt aus unmittelbarer Nähe beobachten und kennenlernen. Bei einem Streifzug durch das gesamte Gartenareal wurden Blüten gesammelt und zu bunten Blütenarmbändern geknüpft – eine duftend-bunte und bleibende Erinnerung an einen wunderschönen Vormittag.

Die beiden Imker Peter Dengler und Benno Hellriegel vom Bienenzüchterverein 1861 Bensheim und Umgebung rundeten den Vormittag mit einer „Führung zum Anfassen“ durch den Bienenlehrpfad im Hospizgarten ab.

Dieser Lehrpfad mit einem Wildbienenhotel, Bienenstöcken und Bienenschaukasten, der Einblicke in das Leben der Honigbiene gewährt, wurde von den Imkern aus Mitteln der hessischen Umweltlotterie 2019 errichtet. Führungen für die Öffentlichkeit können von Frühjahr bis in den Herbst über den Hospiz-Verein oder direkt beim Bienenzüchterverein gebucht werden.

Auch wenn Ehrenamtliche einen großen Teil der im Garten anfallenden Arbeiten mit großem Engagement übernehmen, sind Kooperationen wie diese mit dem Bienenzüchterverein wichtig, um den Garten langfristig zu beleben und zu betreiben. Der Garten dient an erster Stelle den Gästen und Angehörigen des stationären Hospizes als Erweiterung ihres Lebensraumes.

Besucher und Mitarbeitende des Hospizes finden dort Ruhe und Erholung. Und in diesem Corona-geprägten Sommer eröffnet der Garten zusätzlich die Gelegenheit, die Besprechungen und Gruppentreffen des Hospiz-Vereins abzuhalten. In der sehr beengten Geschäftsstelle in der Sandstraße wären diese aufgrund der Abstandsregelungen anders nicht möglich.

Viele Ehrenamtliche haben dem Garten einen Teil ihrer neu gewonnenen Zeit geschenkt. Sie treffen sich im zweiwöchentlichen Rhythmus zu Arbeitseinsätzen, in denen gemeinsam Projekte verwirklicht werden.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeit für am Ehrenamt Interessierte: Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins Bergstraße, Sandstraße 11, Bensheim, Telefon: 06251/989450, www.hospiz-verein-bergstrasse.de, E-Mail: post@hospiz-verein-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020