Gemeinsam für Klimaschutz

Bensheim.Seit Wochen gehen jeden Freitag Schüler in Deutschland und weltweit auf die Straße. Unter dem mittlerweile bekannten Motto „Fridays For Future” protestieren sie für ein entschlossenes Handeln gegen die sich ankündigende Klimakatastrophe.

Inspiriert durch die Schwedin Greta Thunberg wählen sie bewusst den Schulstreik als Aktionsform, weil sie so der Dringlichkeit ihres Anliegens – dem Erhalt unserer Zukunft als Menschheit – größtmögliche Aufmerksamkeit verschaffen können, schreibt die vor wenigen Wochen gegründete Initiative Parents for Future. Auch in Bensheim haben sich einige aktive Eltern zusammengeschlossen.

Wissenschaftler hinter sich

Mit ihrer Hauptforderung, der sofortigen und konsequenten Umsetzung des Pariser Klimaabkommens durch Politik und Gesellschaft, haben sie die internationale Wissenschaft geschlossen hinter sich. 12 000 Wissenschaftler forderten im Zusammenschluss „Scientists4Future“ in der Bundespressekonferenz eine Beschleunigung der Klimaaktivitäten um den Faktor fünf.

Brief an die Schulen

Das beherzte Engagement der jungen Menschen hat schnell auch Eltern und andere aktive Menschen inspiriert. Unter dem Namen Parents For Future haben sich in wenigen Wochen in ganz Deutschland aktive Erwachsene in einer parteiunabhängigen Initiative zusammengefunden, um Fridays For Future zu unterstützen.

Aktuell wendet sich Parents For Future in einem Brief an alle Schulen in Deutschland: „Unterstützen Sie die Schüler und nutzen Sie ihr positives Engagement. Schaffen Sie Raum für Klima-Aktions-Tage an Ihren Schulen und erkennen Sie an, dass die Jugendlichen bei Fridays For Future sehr viel lernen und dass sie eigenverantwortlich in der Lage sind, versäumte Unterrichtsinhalte aufzuarbeiten. Und kommen Sie als Schulexkursion gemeinsam am 15. März zum weltweiten Klimastreik.“

Zum Streiktag an diesem Freitag, der in fast 100 Ländern und über 1200 Städten stattfindet, ruft Parents For Future Deutschland alle Menschen auf, sich den Protesten der Schüler anzuschließen: „Nur mit vielen Menschen gemeinsam können wir ein neues, weltweites Bewusstsein für die Klimakrise schaffen.“

In Bensheim demonstrieren die Schüler am morgigen Freitag (15.) ab 12.30 Uhr am Marktplatz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.03.2019