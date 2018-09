Gemeinsam schneller zum Erfolg

Bensheim.Binomische Formeln, Versmaß, Molekularbewegungen, Fachbegriffe der unterschiedlichen Berufsfelder – nicht nur die blanke Theorie prägt den Schüleralltag, sondern auch das Erlernen der sogenannten „Soft Skills“ ist immer stärker gefragt. Also die Fähigkeiten jedes Einzelnen, gemeinsam mit seinen Mitmenschen komplexe Aufgaben zu bewältigen, Probleme zu lösen und auch Konflikte konstruktiv zu bearbeiten. Der Sportsfun Teamday an der Heinrich-Metzendorf-Schule bot am Dienstag den Schülern vielfältige Möglichkeiten, ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit innerhalb ihrer Klassengemeinschaft zu erproben. Schulklassen mussten anspruchsvolle Rätsel gemeinsam lösen, tiefe Schluchten überqueren, sich vor „gefährlichen Tieren“ in Sicherheit bringen, wertvolle Ware von einem zum anderen Ort über unterschiedliche Hindernisse transportieren oder als Schiffbrüchige ihr Leben retten. So sammelten sie wichtige Erkenntnisse, wie zukünftig ihre Zusammenarbeit erfolgreicher und zufriedenstellender gelingen kann. Speziell für diesen Kompetenzerwerb wurden acht Teamstationen angeboten.

Jede Schulklasse versuchte, eine komplexe Teamaufgabe gemeinschaftlich zu lösen und besprach anschließend mit der Stationsleitung, wie die Zusammenarbeit bei der Lösungsfindung funktioniert hat und zukünftig verbessert werden kann.

Für den Sportsfun Teamday konnte die Metzendorf-Schule wieder viele aktive Unterstützer gewinnen. Mit dabei waren unter anderem: Verband der Rollstuhlbasketballer, Taekwondo-Club Bensheim, Minigolfclub Auerbach, Tennisclub Bensheim und der Kampfsportclub Bensheim sowie die Krankenkassen AOK und DAK. Hier konnten die Schüler auch weitere Sportarten kennenlernen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018