Bensheim.Die Station des Lebendigen Adventskalenders der Familienkirche Bensheim wird heute von den Ministranten der Pfarrgemeinde Sankt Laurentius gestaltet.

Mit ihrem Fenster, das am Pfarrzentrum in der Tannbergstraße zu finden ist, zeigen sie, was für uns auch in diesen Zeiten besonders wichtig ist und uns verbindet – Gemeinschaft. red/Bild: Kirche

Info: Digitale Karte mit allen Stationen: https://katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/

