Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Bensheim.Für Mittwoch (20.) lädt die Michaelsgemeinde um 19.30 Uhr zum Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, ein. Gerhard Vetter, Vorsitzender des Vereins Wohnvision, wird über die Möglichkeiten gemeinschaftlichen Wohnens referieren.

„Diese Initiative ist eine kluge Antwort auf demografische und soziale Veränderungen unserer Gesellschaft. Es schont Ressourcen und gibt der Entwicklung von Wohnquartieren neue Impulse“, heißt es in einer Pressenotiz. „Wenn dann gemeinschaftliches Wohnen auch noch generationenübergreifend organisiert werden kann, bestehen gute Voraussetzungen, die Vorteile der weitgehend verschwundenen Wohnform einer traditionellen Großfamilie mit den Herausforderungen einer gesellschaftlichen Tendenz zur Individualisierung in angemessener Weise zu kombinieren.“ So könne aktiv der drohenden Vereinzelung entgegengewirkt und die Verlässlichkeit guter Nachbarschaft wieder erfahrbar gemacht werden.

Mehr denn je gelte zudem: „Die Wohnzukunft, die wir wollen, müssen wir selbst erfinden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“ Der Verein Wohnvision hat bereits ein erstes Bauprojekt in der Bensheimer Weststadt initiiert und wird sein Konzept gemeinschaftlichen Wohnens vorstellen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.02.2019