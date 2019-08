Gemüse, Obst und Blumen werden prämiert

Beim Englischen Markt am Samstag wird auch Gemüse prämiert. © Freundeskreis

Bensheim.England ist berühmt für seine Gartentradition. Gartenbesuche sind stets Ausflüge, die – typisch englisch – mit Teetrinken, Kuchenkosten und Pflanzenerwerb verbunden werden.

Großbritanniens bundesweiter Gartenwettbewerb Britain in Bloom hat die Städte und Gemeinden in Großbritannien zum Wettbewerb angespornt. Ziel ist es das Leben aller Menschen durch Pflanzen zu bereichern und das Land umweltfreundlicher zu machen.

Gemüse- und Obstwettbewerbe sind nicht nur in England eine Attraktion. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Wettbewerbe. Jetzt gibt es einen weiteren: Während des Englisches Marktes am Samstag (24.) in der Bensheimer Innenstadt werden die schönsten Gemüse, Obst und Blumen ausgestellt und prämiert. Teilnahmebedingung: Das Exponat muss selbst gezogen sein, egal ob im Garten, Schrebergarten oder Balkon.

Auch Kuchenwettbewerbe haben in Großbritannien einen hohen Stellenwert. Auf kleinen und großen Festen und in kleinen und großen Städten, oft zu sehen in englischen Filmen. Zum Nachmittagstee oder zum High Tea wird gerne auch Süßes angeboten. Die Teilnahmebedingungen am Wettbewerb für die Backfreudigen: Selber backen. Die Rezepte für die Kuchen Lemon Drizzle Cake, Victoria Sponge und für Scones sind auf der Homepage des Freundeskreises zu finden.

Auch für junge Menschen gibt es auf dem Englischen Markt eine Kategorie. Für die unterschiedlichen Altersstufen sind Aufgaben vorgesehen: Basteln, malen oder auch das Backen oder Verzieren von Muffins oder Cupcakes. Für die Wettbewerbe aus Anlass des 40-jährigem Bestehen des Freundeskreises Bensheim – Amersham ist eine Anmeldung erforderlich. Die Prämierung wird durch Susan Jefferey, der Vorsitzenden der Gruppe Amersham in Bloom, vorgenommen werden.

Die notwendigen Informationen zum Mitmachen finden sich auf der homepage des Freundeskreises https://bensheim-amersham.de/. Kontakt auch per Mail an kontakt@fk-ba.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.08.2019