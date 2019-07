Gemütliche Tour entlang der Lauter

Auerbach.Ergänzend zu seinen großen Sonntagswanderungen bietet der OWK Auerbach immer wieder auch kleine Wanderungen an.

Für Sonntag, 21. Juli, ist nun eine Tour geplant, die von Auerbach aus durch die Weinberge zum Schönberger Sportplatz und zum Wambolder Sand führt. Von dort geht es durch den Mozenrechweg hinunter zur Lauter und durch die Bleiche am Bach entlang in die Bensheimer Innenstadt.

Nach Absprache gibt es in Bensheim oder am Kirchberghäuschen zum Abschluss eine Einkehr, bevor es wieder nach Auerbach zurück geht. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bürgerhaus Kronepark. Die Wanderung dauert ungefähr zwei Stunden und wird von Christel und Reinhard Strößinger geführt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019