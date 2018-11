Generationentreff noch bis Ende März geöffnet

Bensheim.Der Generationentreff in der Bensheimer Fußgängerzone schließt – allerdings erst im neuen Jahr. Darauf weist die Leiterin Erika Roß hin. „Wir haben nach wie vor geöffnet“, erklärt die Vorsitzende des Vereins Seniorentreff im Gespräch mit dieser Zeitung. Erst ab dem 1. April 2019 wird die Traditionseinrichtung in Rente gehen.

Besucherzahlen sind rückläufig

Im Wesentlichen haben sich die Macherinnen aus zwei Gründen für diesen Schritt entschieden: Zum einen fehlt es an Nachfolgern für das Team um Erika Ross, zum anderen ist der Generationentreff auch nicht mehr so gut besucht, wie er es früher einmal war. Das könnte mit dem durchaus abwechslungsreichen Angebot für Senioren in der Fußgängerzone zusammenhängen. Dort laden mittlerweile einige Cafés zum Verweilen ein, zudem gibt es – nicht zuletzt im Franziskushaus – eine durchaus ansprechende Kursvielfalt für ältere Bensheimer. Darüber hinaus wird in der Verwaltung bereits über mögliche Alternativen nachgedacht, sobald im Generationentreff die Lichter ausgehen. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Hauptstraße 53 befindet sich im Besitz der Stadt und soll es auch bleiben. Zumal in den oberen Stockwerken unter anderem der Kommunale Seniorenbeirat und der Behindertenbeauftragte Dieter Seiche sowie das Frauenbüro mit Marion Huhn untergebracht sind. Seit 2015 hat dort auch das Sprachbüro eine Heimat gefunden. Hinzu kommt die lokale Verbindungsstelle der IPA – der International Police Association. Wie die Nachfolgenutzung im Erdgeschoss aussieht, muss noch geklärt werden.

Die Stadt hatte das Haus 1984 gekauft, aufwendig saniert und dem Seniorentreff die Räume kostenlos überlassen. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018