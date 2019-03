Genossen sollen sich austauschen

Bensheim.Am Montag (11.) um 19 Uhr trifft sich der Vorstand der SPD Bensheim zu seiner monatlichen Vorstandssitzung im Hotel Felix, diesmal wieder mit einem themen-offenen Mitgliedergespräch. Dabei können alle Genossen ihre Kritikpunkte, Ideen und Ansichten zu kommunalen, regionalen und internationalen Themen einbringen und mit dem Vorstand diskutieren. Anschließend will man diesmal darüber in einen regen Meinungsaustausch treten, wie Menschen in Bensheim besser in die städtische Politik einbezogen werden können und wie die SPD Bensheim sich weiter öffnen kann.

Eingeleitet wird dieser Tagesordnungspunkt mit einem Impulsreferat von Jacob Birkenhäger, der bundesweit Foren für Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung gestaltet und moderiert. Danach wird eine lebhafte Diskussion erwartet. Neben der Nachbetrachtung zum Heringsessen mit dem „Speakers Corner“ wird ein Resümee der Mitgliederversammlung gezogen. Dabei werden die neuen Vorstandsmitglieder begrüßt. Der Austausch über weitere aktuelle Themen und Berichte aus der Fraktion und den Ausschüssen werden den Verlauf dieser Sitzung abrunden. Interessierte Gäste sind wie immer eingeladen. red

