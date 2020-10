Geocaching für die ganze Familie

Bensheim.Der Odenwaldklub (OWK) Bensheim bietet ab Januar 2021 ein Familienwanderprogramm an. Geocaching soll unter anderen ein Angebot darin werden.

Es ist dem Odenwaldklub Bensheim gelungen, einen Geocaching-Fachmann zu gewinnen, der mit Interessierten die ersten Schritte in dieser „modernen Schnitzeljagd“ geht.

Infoabend in Fehlheim

Am Dienstag, 27. Oktober, von 19 bis 21 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus in Fehlheim, Im Ebertswinkel 8, eine Einführung in Geocaching statt.

Themen sind unter anderem:

Welche Arten von Caches gibt es?

Wo und wie finde ich einen Cache?

Wie kann ich selbst einen Cache „auslegen“?

GPS-Gerät oder Navigations-App fürs Handy?

Gemeinsam mit den Teilnehmern wird am Veranstaltungsabend ein weiterer Termin zur praktischen Umsetzung des Erlernten, gefunden. Mitzubringen sind ein Laptop und/oder ein Smartphone. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Gäste sind herzlich willkommen. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten. red

