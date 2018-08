Anzeige

Bensheim. Vor 69 Jahren kam Georg Stolle das erste Mal nach Bensheim und lebte fast zehn Jahre mit seiner Familie in einem stark renovierungsbedürftigem Haus - dem ehemaligen Bischöflichen Konvikt. Dass er dort Jahrzehnte später als Rathauschef eine Stadt in die Zukunft führen sollte, ist nur eine von vielen interessanten Geschichten in der Vita des Alt-Bürgermeisters.

Am Sonntag feierte Stolle seinen 80. Geburtstag. „Wir kamen vor fast 70 Jahren hier aus Hersfeld an, es war der Geburtstag meiner Mutter“, erinnerte er sich bei einem Empfang anlässlich seines Ehrentags, den die Stadt im Sitzungssaal des Magistrats ausrichtete. Es sei nicht zu umgehen gewesen und er habe sich dem gestellt, „in der Hoffnung auf angenehmeres Wetter. Das war eine Fehlkalkulation“, kommentierte er die Zusammenkunft mit der für ihn eigenen Schlagfertigkeit.

30 Jahre - von 1972 bis 2002 - leitete Georg Stolle die Geschicke einer Stadt, die Anfang der 1970er Jahre nicht nur 10 000 Einwohner weniger hatte, sondern auch meilenweit von der Rolle als führendes Mittelzentrum Südhessens entfernt war. Die Arbeitslosenquote war hoch, mit Siemens nur eine namhafte Firma vor Ort. „Dass wir heute so gut dastehen, ist Deinem vorausschauenden Handeln zu verdanken“, betonte Bürgermeister Rolf Richter in seiner Ansprache. Stolle habe die Weichen gestellt und ein Fundament geschaffen, auf dem die nachfolgenden Entscheidungsträger aufbauen konnten. dr