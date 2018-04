„Georg trifft Griesel“ im Champagner-Galopp

Anzeige

Welche Stücke genau Gregor Knop auf der Klais-Orgel spielen wird, steht zwar noch nicht fest, „aber es gibt etliche Kompositionen, die zum Thema passen“. Der Musiker denkt unter anderem an die vergnügliche Wein-Suite und den Champagner-Galopp. Im Anschluss geht es ins benachbarte Pfarrzentrum von Sankt Georg. Zur musikalischen Verkostung wird Betriebsleiter Brandner hier fünf verschiedene Sekte vorstellen sowie ihre Eigenarten kurz erläutern. Serviert werden ein Rosé, ein Blanc de Noir, ein Pinot Brut Nature, ein Riesling Brut und ein Muskateller. Zur Stärkung zwischendurch gibt es Fingerfood.

Natürlich wird die Musik eine große Rolle spielen: Gregor Knop am Klavier, die Sopranistin Lisa Wedekind und der Bassist Lukas Schmid-Wedekind, der am Theater Pforzheim engagiert ist und bereits in Leipzig, Lyon, Erfurt und Trier gastiert hat, werden mit Arien aus Oper und Operette und Liedern aus zur Unterhaltung beitragen.

Da die Teilnehmerzahl für die musikalische Verkostung „Georg trifft Griesel“ auf 50 Personen beschränkt ist, empfiehlt es sich, baldmöglichst Karten im Vorverkauf zu sichern. Verkaufsstelle ist das Pfarrbüro Sankt Georg. gs

