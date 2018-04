Anzeige

Bensheim.Hüte, Kräuter, Gewürze, Hosen, kleine und große Küchenhelfer, Kinderklamotten – das Warensortiment war am Dienstag in der Bensheimer Fußgängerzone erneut immens. Der Georgimarkt hatte die Innenstadt wieder in eine Freilufthandelszone verwandelt. Weil auch das Wetter mitspielte, ließen sich die Kunden nicht lange bitten und wurden zahlreich vorstellig – was man unschwer an den vollen Parkhäusern erkennen konnte. Vom Ritterplatz bis zum Hospitalbrunnen reihten sich die Ständen aneinander. Und wer nach einer ausgiebigen Tour Hunger verspürte, konnte sich obendrein noch stärken. dr/