Gerd Knebel im Parktheater

Bensheim.Jeder kennt die Situation: Man sitzt gemütlich daheim auf der Couch, Chipstüte in der Hand und lässt den anstrengenden Arbeitstag bei einem schönen Horrorfilm ausklingen. Und wenn es einem kurz vorm Zu-Bett-Gehen doch zu gruselig wird: einfach zwischendurch schnell mal „weggugge“.

So hat der Kabarettist und und hessische Unterhaltungskünstler Gerd Knebel auch sein neues Solo-Programm getauft, mit dem er am Samstag (27.), 20 Uhr, im Parktheater zu Gast ist. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen bekannten Stellen und an der Abendkasse.

„Weggugge“: Das hilft auch im wahren Leben, meint Knebel. Um uns herum geschehen ja auch ständig unangenehme, ungerechte oder grausame Dinge, mit denen man sich nicht unbedingt beschäftigen möchte. Die Lösung ist so simpel wie genial: Einfach „weggugge“!

Meister des Sarkasmus

Und wer diese Technik noch nicht beherrscht, dem empfiehlt der Meister des Sarkasmus eben sein neues Soloprogramm. Bereits in den 80ern erlangte Gerd Knebel als Sänger der Frankfurter Kult-Band „Flatsch“ einen bundesweiten Bekanntheitsgrad.

Heute ist der Comedian und Musiker in zahlreiche Musik- und Theaterprojekte involviert und genießt als die eine Hälfte des Comedy-Duos Badesalz Kultstatus. red/Bild: DPA

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018