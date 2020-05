Gerlind Koch bei Steffen Henssler

Bensheim.Die Wahl-Bensheimerin Gerlind Koch, die 2017 mit Erfolg an der TV-Kochshow „Küchenschlacht“ teilgenommen hat, ist am Montag, 4. Mai, um 17 Uhr, bei Steffen Hensslers „Countdown – Kochen am Limit“ auf RTL zu sehen. Gastjuror der Sendung ist Sternekoch Christian Lohse.

Gerlind Koch muss in der Unterhaltungssendung unter Beweis stellen, dass sie nicht nur eine leidenschaftliche Köchin ist, sondern auch mit Druck umgehen kann und Herausforderungen meistert. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.05.2020