Gertrud Megner feierte 100. Geburtstag

Schönberg/Wilmshausen.Sie hat schlohweißes Haar, und mit einer dunklen Brille schont sie ihre Augen. Nach eigener Aussage hört und sieht sie auch nicht mehr gut. Aber im Kopf funktioniert noch alles – und wie. Sie ist das Gedächtnis der Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen.

Gertrud Megner konnte am Montag ihren 100. Geburtstag feiern. Viele Freunde, Bekannte und Verwandte konnten sie an ihrem Jubeltag besuchen. Die Leitung der „Parkhöhe“ in Lindenfels hat es in Corona-Zeiten mit entsprechenden Auflagen ermöglicht, und ihre Nichte Beate hat die Besuchszeiten akribisch strukturiert.

Gertrud Megner ist seit zwei Jahren in das Seniorenwohnheim in Lindenfels gezogen. „Hier gefällt es mir, die sind alle so freundlich und hilfsbereit zu mir“, ist ihr Resümee auch nach dieser Zeit.

Und wenn man sich mit Gertrud Megner unterhält, staunt man bald über ihr immer noch sicheres Orts-, Personen- und Namensgedächtnis. Nicht nur, wenn es um ihre vielen „Kinder“ geht, denn als die Erzieherin „Tante Gertrud“ hat sie über Jahre halb Schönberg und Wilmshauen unter ihren Fittichen gehabt. Da weiß sie noch, welches Kind in welcher Verkleidung welches Tier dargestellt hat, als beim Kindergartenfest ein Zirkus aufgeführt wurde, und wer der Zirkusdirektor gewesen ist. So ist auch verständlich, dass unter den Gratulanten auch viele ihrer ehemaligen Kindergartenkinder gewesen sind, auch wenn diese schon das Rentenalter erreicht haben.

Was die Kirchengemeinde Schönberg und Wilmshausen angeht, sind ihr die Dienstzeiten der Pfarrer in Schönberg, ob Zimmermann, Gussmann, Drewing oder Engelbrecht genauso geläufig wie die Namen der Mitglieder der Frauenhilfe, deren Vorsitz sie lange Jahre innehatte, „obwohl fast alle ja inzwischen schon gestorben sind, aber so ist es halt, wenn man selber so alt wird“, ist ihre logische Feststellung dazu. Und immer kann sie noch haarklein und genau ihre Erlebnisse aus der jeweiligen Zeit und mit den Personen schildern.

„Mit großem Respekt vor ihrer Lebensleistung wünschen wir Gertrud Megner Gottes Segen und alles Gute“, heißt es von Seiten des Kirchenvorstands, der sie an ihrem Ehrentag besucht hat. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020