Gesamtkonzept für Bensheimer Innenstadt

Bensheim. Die Bensheimer Innenstadt hat viele Baustellen. Das ist kein Geheimnis. Um Lösungen für die Problemzonen wird seit Jahren gerungen, in Einzelfällen erfolgreich, in der Gesamtschau fällt das Ergebnis überschaubar aus. Dass an einigen Ecken dringender Handlungsbedarf besteht, kann man jedoch auch als Herausforderung und Chance begreifen.

Architekt Sanjin Maracic (Bild) sieht das Zentrum seiner Heimatstadt an einem Scheideweg. „Es wird sich in den nächsten Jahren einiges verändern. Bensheim hat unendlich viele Möglichkeiten. Man kann sich jetzt entscheiden, ob vieles richtig oder falsch gemacht wird“, sagt der Diplom-Ingenieur mit Blick auf die Stadtgestaltung zwischen Storchennest, Hoffartgelände, Marktplatz und Rinnentor. Maracic arbeitet aktiv im Bürgerforum des Bürgernetzwerkes mit und hat sich intensiv mit der Zukunft der Innenstadt befasst.

Ihm fehlt vor allen Dingen ein Gesamtkonzept, das alle Planungen umschließen und zu einer schlüssigen Einheit formen kann. Entscheidend sei darüber hinaus, sich Gedanken über mögliche Nutzungen zu machen, bevor man in die Planungen einsteigt. dr

Freitag, 11.01.2019