Bensheim.Gerade von einer Konzertreise mit drei Konzerten in Südostfrankreich zurück, ist am Freitag (16.) das Ensemble „Le Chant des Siècles“ in der Kirche des Franzisklosters in der Klostergasse 7 in Bensheim zu hören mit geistlichen Werken gregorianischer Inspiration für Gesang zu Mariä Himmelfahrt.

2015 gegründetes Ensemble

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. „Le Chant des Siècles“ besteht zu diesem Anlass aus den Mezzo-Altistinen Florence Duchène und Sofiane Thoulon sowie der Kontra-Altistin Mylène Javey. Zu Gehör kommen mehrere Werke von Florence Duchène zum Thema der Heiligen Jungfrau Maria und ihre „Missa Santa Clelia“.

Le Chant des Siècles – Der Gesang der Jahrhunderte – ist ein von Florence Duchène im Jahre 2015 gegründetes Ensemble. Es widmet sich der Interpretation geistlicher Gesänge, vornehmlich aus ihrer eigenen Feder, aber auch aus der Zeit der Renaissance und des Barock.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. red

