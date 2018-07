Anzeige

Auerbach.Sonntags haben beim Bachgassenfest in Auerbach traditionell die Geschäfte geöffnet – so auch in diesem Jahr. Allerdings gibt es mit Blick auf das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau eine kleine Änderung. Weil das Endspiel zwischen Frankreich und Kroatien um 17 Uhr angepfiffen wird, schließen die Geschäfte bereits um 16.30 Uhr. Geöffnet haben sie ab 13 Uhr.

Die Einkaufsmeile zieht sich von der Bachgasse über die B 3 bis zur Otto-Beck-Straße. Für ein unterhaltsames Rahmenprogramm auch für junge Gäste wird gesorgt.

Wegen der Veranstaltung ist – wie mehrfach berichtet – die Bundesstraße im Ortskern gesperrt. red