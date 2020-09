Geschäfte sind morgen geöffnet

Bensheim.Zum diesjährigen „Winzerfest dehaam“ laden die Geschäfte in der Innenstadt an diesem Sonntag (13.) zum Shoppen und Bummeln ein. Die Läden sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Verein „Bensheim Aktiv“ wirbt für einen „entspannten Einkaufstag mit tollen Angeboten und Aktionen der ansässigen Einzelhändler in der Innenstadt“.

Um das kulturelle und künstlerische Engagement in der Innenstadt zu unterstützen, hat sich der Verein entschlossen, statt der abgesagten Kunstmeile im Mai unter dem Motto „Kunst erleben“ einigen Künstlern die Möglichkeit zur Ausstellung an drei Terminen im September zu geben. Der Start erfolgt am Sonntag auf dem Marktplatz.

Danach geht es an den folgenden Samstagen, 19. und 26. September weiter: Jeweils von 10 bis 15 Uhr haben die Stände im Bereich Rinnentor bis Storchennest mit jeweils wechselnden Künstlern geöffnet. Es gelten dabei die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.09.2020