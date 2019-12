Geschenke für Heimbewohner

Bensheim.Es ist nun schon seit Jahren Tradition, dass der Rotary-Club südliche Bergstraße für Menschen, die keine Angehörigen mehr haben und im Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Bensheim leben, Weihnachtsgeschenke besorgt. Und dies ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner.

Nun war es wieder so weit: Am Montag kamen Rotary-Präsident Peter Heisler und Anja Wickert, um die vielen liebevoll ausgesuchten Geschenke an Sigrid Schmeer, Leiterin des Sozialdienstes im Awo-Sozialzentrums in der Eifelstraße in Bensheim, zu übergeben. „Wir sind sehr froh, dass es Ihre helfenden Hände gibt. Sie bringen den Bewohnern ein großes Stück Weihnachtsfreude,“ bedankte sich Sigrid Schmeer im Namen der Bewohner, von denen manche weder Angehörige noch Freunde haben, die ihnen an Weihnachten eine Freude bereiten könnte.

Unser Bild zeigt (von links): Sigrid Schmeer, Anja Wickert und Peter Heisler. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.12.2019