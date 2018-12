Geschenke für Kinder in Mohács

Bensheim.„Es war strapaziös, aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt“, so der Vorstand des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács nach der Rückkehr aus der Partnerstadt.

Zum 20. Mal beschenkten die Bensheimer Mohács-Freunde die deutschsprachigen Kindergärten in der Partnerstadt, zudem das Behindertenheim.

100 Paar Socken gestrickt

Für die Kinder gab es Süßigkeiten, Plüschtiere, Autos und Puppen. Hanni Schambach hatte zudem 100 Paar Kindersocken gestrickt und ebenso viele Schale.

Die Freude der Kinder war riesig, als sie jetzt diese Geschenke in Empfang nahmen. Die Kindergärten erhielten zudem je eine Geldspende, ebenso das Behindertenheim, das sich außerdem noch über zahlreiche Pakete mit neuwertiger Winterkleidung freute.

„Wenn man in die strahlenden Gesichter der Kinder schaut und ihre überschwängliche Freude sieht, dann haben sich all die Mühen gelohnt“, sagten unisono Reinhard und Karin Grohrock, Willi Schobel sowie Sigi und Franz Müller. Die wertvollen Geschenke wurden das ganze Jahr über in Bensheim und Umgebung von vielen Menschen gespendet.

In diesem Jahr wurden übrigens der 34. und 35. Hilfstransport mit insgesamt 37, 5 Tonnen Gütern nach Mohács geschickt. Im Frühjahr 2019 wird ein weiterer Lkw die rund 1200 Kilometer weite Strecke zurücklegen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu ihren Empfängern nach Mohács zu bringen.

Am Nikolaustag besuchte die Bensheimer Gruppe, im Beisein des Mohácser Vizebürgermeisters Aron Cserdy und des dortigen Freundeskreisvorsitzenden György Werner, den Park-Kindergarten. Dort lernen die Kinder teilweise auch die deutsche Sprache. Entsprechend wurden die Bensheimer mit deutschen Weihnachtsgedichten und -liedern begrüßt.

Für wichtige Reparaturen

Auch im Rokus-Kindergarten, der einst mit Bensheimer Spendengeldern umgebaut und saniert wurde, sind die Bensheimer mit deutschen Weihnachtsliedern empfangen worden. Die Verantwortlichen im Szölöhegy-Kindergarten, der am spärlichsten eingerichtet ist, freuten sich vor allem über die Geldspende, um damit wichtige Reparaturarbeiten finanzieren zu können. mül

