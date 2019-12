Geschenke werden heute versteigert

Bensheim.Am heutigen Samstag (14.) kommen zum 16. Mal wieder jede Menge Geschenke unter den Hammer. Ab 11 Uhr werden auf einer Bühne am Marktplatz viele lustige, schöne, große, kleine, verrückte, ausgefallene und vor allem wertvolle Geschenke zur Versteigerung angeboten.

Ob Kaffeeautomat, Goldschmuck, Gutscheine, ein Jahresfreiverzehr bei einer lokalen Eisdiele, Spielwaren, 100 Freikarten für die Kinderfahrgeschäfte, Weihnachtsbäume oder auch nur ein Fass Bier – in den vergangenen Jahren war alles dabei. In Zusammenarbeit mit dem Bensheimer Einzelhandel, der Gastronomie und vielen Unternehmen wird wieder eine stattliche Zahl an Geschenken an das Publikum meistbietend versteigert.

Auf alle Besucher warten auf dem Marktplatz wieder viele Schnäppchen – und unter der Moderation von Florian Schmanke sowie Harry Hegenbarth jede Menge Spaß. „Also, warm anziehen und die letzten Geschenke vor Weihnachten ergattern“, lautet die Devise der Organisatoren.

Der Erlös der Versteigerung wandert vollständig in das Weihnachtsfest für wohnungslose und hilfsbedürftige Menschen der Straßensozialarbeit des Diakonischen Werkes in Bensheim sowie dem Verein Hilfen für Wohnungslose. red

