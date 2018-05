Anzeige

Bensheim.Heute, Donnerstag (24.) findet um 19 Uhr in der Stadtbibliothek eine Lesung mit Zeitzeugenbericht von und mit Gisela Getty statt. Die „Ikone der 68er“ erzählt über die Entführung Paul Gettys III. in Rom im Jahr 1973 und auch über ihre Zeit in New York im Umfeld von Andy Warhol und die 1980er Jahre in Los Angeles.

Was Gisela Getty und ihre inzwischen verstorbene Schwester Jutta Winkelmann aufgeschrieben haben, wirft ein faszinierendes Licht auf eine der Parallelwelten, die sich im Gefolge der 68er-Bewegung seit Anfang der Siebziger gebildet haben.

Paul Getty III., der damalige Freund und spätere Ehemann von Gisela Getty, befand sich 1973 mehr als fünf Monate in der Gewalt italienischer Mafiosi, bevor sein Großvater, der Öl-Unternehmer Jean Paul Getty, sich zur Zahlung eines Lösegeldes bereitfand – nachdem die Täter dem Entführungsopfer ein Ohr abgeschnitten und per Post an die Familie gesandt hatten.