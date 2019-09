Geschichten im Erzählzelt

Bensheim.Das achte Internationale Erzählfest in der Metropolregion Rhein-Neckar steht unter dem Motto „Geschichten öffnen Horizonte“. Es findet von 15. bis 22. September an verschiedenen Orten der Metropolregion statt.

Im Erzählzelt lebt die uralte Kunst des Geschichtenerzählens weiter. Hier wird das Hören zum Erlebnis. Professionelle internationale Erzählkünstler entführen die Zuhörer in endlos verschlungenen Pfaden auf ihrer Reise durch die Welt der Mythen und Märchen.

Das Erzählzelt macht jeden Tag Station in einer anderen Gemeinde und befindet sich am Mittwoch, 18. September, ab 15 Uhr in Bensheim vor dem Caritasheim Sankt Elisabeth. Eingeladen sind alle kleinen und großen Menschen vor Ort.

Das internationale Erzählfest möchte in diesem Jahr Türen in fantastische Welten öffnen, mit Geschichten über den Tellerrand blicken und Generationen zusammenbringen. red

