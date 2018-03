Gesellig, bunt und gar nicht frostig

Anzeige

Bensheim.Nach der Preisverleihung ging es vom Parktheater über den roten Teppich hinüber ins festlich aufgemotzte Bürgerhaus. Zum 13. Mal fand hier die Gala zum Gertrud-Eysoldt-Ring statt.

Aber auch zum vorerst letzten Mal vor einem Intermezzo an anderer Stelle. Weil das Bürgerhaus saniert wird, muss die Theaterwelt 2019 auf eine alternative Bühne ausweichen. Welche das sein wird, wollte Bürgermeister Rolf Richter am Samstagabend noch nicht verraten.

Spaziergang in den Weinbergen

Es ging auch um Wichtigeres: Allen voran um Sophie Rois und Nora Abdel-Maksoud (34), die sich als zwei ehrwürdige Preisträgerinnen erwiesen. Im Bürgerhaus verriet Rois, dass sie nach ihrer Ankunft am Nachmittag in den Auerbacher Weinbergen spazieren gegangen sei. Am Samstag noch schneefrei. „Am 18. März ist eigentlich genug mit Winter“, lautete ihr Kommentar am Sonntagvormittag bei der Matinee der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste im Parkhotel Krone (wir werden berichten).