Gespräch mit Bauaufsicht

Bensheim.Erster Stadtrat Helmut Sachwitz (CDU) wollte die Kritik der Opposition an den Planungen rund ums Haus am Markt nicht unkommentiert stehen lassen. „Wir haben das Gebäude nicht vergammeln lassen“, betonte er am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Man habe sich über Jahre hinweg mit Sanierungsoptionen beschäftigt. Eine Sanierung mache aber nur dann Sinn, wenn man Mieter hat. Und die habe es für die Bestandsimmobilie nicht gegeben.

Richtig sei, dass man für 2,1 Millionen Euro – die Zahlen seien aus 2011 – das Haus hätte sanieren können. Aber dadurch hätte man die funktionellen Mängel nicht beseitigt. Für einen solchen Umbau wären nochmals mehr als zwei Millionen Euro fällig gewesen. Unterm Strich wäre man dann bei 4,5 bis 4,6 Millionen Euro gewesen.

„Nur die halbe Wahrheit“

Mit Kosten von 2,1 Millionen Euro zu argumentieren, ist aus Sicht des Bauderzenten deshalb unzulässig. Damit würde man die Bürger täuschen. FDP, AfD und FWG warf er vor, nur die halbe Wahrheit zu erzählen, wenn sie die Genehmigungsfähigkeit des Entwurfs in Zweifel ziehen. Man sei mit der Bauaufsicht in Gesprächen, alle relevanten Punkte kämen auf den Tisch. Man befinde sich mitten im Prozess. Sachwitz verwies außerdem auf eine Änderung der Bauordnung aus 2018, die es erlaube, in Altstadtbereichen nicht den sonst gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zu Nachbarbebauungen einzuhalten.

Auch die von FDP, AfD und FWG geforderte Klärung möglicher historischer Funde unter dem Haus am Markt begegnete er mit Verständnislosigkeit. „Man müsste erstmal graben, um zu wissen, ob da welche sind.“ Wenn man wie im Änderungsantrag des Trios jetzt alles stoppen würde, gäbe es keine Antworten auf die Fragen, die von der Opposition gestellt würden. dr

