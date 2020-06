Bensheim.Die Gesprächsgruppe für Frauen trifft sich wieder am Donnerstag (2.) in den Räumen des Frauenbüros, Hauptstraße 53 (2. OG), in Bensheim. Die Treffen sind jeden ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr und werden von Helga Röder begleitet.

Die Gruppe ist für Frauen, die sich austauschen möchten, neue Kontakte suchen, nicht mehr allein sein wollen, neue Orientierungsmöglichkeiten wünschen. Die Treffen finden unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen statt und sind kostenlos. Alle interessierten Frauen sind willkommen. Um Anmeldung wird gebeten.

Nähere Infos über das Frauenbüro der Stadt Bensheim, Telefon 06251/856003, oder Mail: frauenbuero@bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.06.2020