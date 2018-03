Anzeige

Für die Treffen sind Gespräche über die Freundeskreise, die Partnerstädte, typisch englisches und typisch deutsches geplant.

„Let’s talk english“

Die Treffen werden alle zwei Monate (ungrade) und dann am dritten Mittwoch um 20 Uhr sein. Der erste Termin ist der 21. März. Für Informationen vorab: Telefon 06251/848601.

Ebenso wie „Let’s talk english“ (immer am letzten Dienstag im Monat) werden die Treffen in der Nibelungen-Quelle in der Hauptstraße (Fußgängerzone) in Bensheim stattfinden. red

