Gesunde Ernährung mit Rohkost

Bensheim.Gesunde Ernährung soll reichlich Obst und Gemüse enthalten – doch die von Ernährungsberatern empfohlenen fünf Portionen am Tag schaffen viele nur mit Mühe. Eine Lösung bietet Rohkost – wenn man seine Ernährung verstärkt darauf ausrichtet. Mit richtig ausgewählten Rohkost-Lebensmitteln nimmt man sehr viele wichtige Nährstoffe und Vitamine auf.

Ideen und Rezepte dafür gibt’s im Kochkurs „Rohkost“ der Kreisvolkshochschule Bergstraße. Der Kurs am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, Am Oberhof 17, in Bensheim-Schönberg statt. Anmeldeschluss ist drei Tage vorher. red

