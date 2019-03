Gesundes Backen

Bensheim.Wer süßen Leckereien nicht widerstehen kann, aber Bedenken hat, dass sie die Gesundheit beeinträchtigen, kann sich im Backkurs der Kreisvolkshochschule vom Gegenteil überzeugen lassen.

Kuchen, Gebäck, Desserts und andere süße Köstlichkeiten aus natürlichen und vitalstoffreichen Zutaten kann man ohne schlechtes Gewissen genießen. Die besten Tipps und Rezepte hierfür gibt es im Backkurs am Dienstag, 26. März, von 18 bis 22 Uhr, in der Schulküche der Kirchbergschule in Bensheim, Eingang über Arnauer Straße.

Infos und Anmeldungen – bis spätestens Donnerstag, 21. März – sind bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße möglich: online unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/1729615. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.03.2019