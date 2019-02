Bensheim.„Sind Sie gesund?“ ist eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Der promovierte Wissenschaftsjournalist und Spiegel-Bestsellerautor Peter Spork stellte diese Frage zu Beginn seines Vortrags im Sanner-Forum und gab am Ende auch eine Antwort: „Gesundheit ist ein Prozess, kein Zustand.“ Insofern lasse sich Krankheit auch nicht als Gegenteil oder Abwesenheit von Gesundheit erklären, denn der kranke Mensch benötige die Gesundheit, um zu genesen.

In seinem interessanten einstündigen Vortrag gab der Neurobiologe einen verständlichen Einblick in die neue faszinierende Wissenschaft der Epigenetik, die als Bindeglied zwischen Genen und Umwelteinflüssen gilt. Spork bezeichnet sie als „Schalter und Dimmer“, durch die die Gene gesteuert und geregelt werden und damit der Zelle eine Identität, ein Gedächtnis geben. Allerdings zunächst nur zeitweilig, denn epigenetische Strukturen sind reversibel und können verändert werden.

„Gesundheit ist kein Zufall“ ist der Titel des aktuellen Buches von Spork, in dem er die neue wissenschaftliche Sicht auf das Thema Gesundheit erklärt. Denn abgesehen von Erbkrankheiten verändern Umwelteinflüsse und Lebensstil die Aktivität der Gene und prägen damit auch unsere Gesundheit.

Beispiel aus dem Tierreich

Spork belegt das am Beispiel von eineiigen Zwillingen, die als einzige nach der Geburt das gleiche Immunsystem haben. Dennoch entwickeln sie aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände und -weisen eine andere Gesundheit und Persönlichkeit.

Auch Jeanne Louise Calment, die im Alter von 122 Jahren 1997 in Frankreich gestorben ist und seit 1990 den Rekord des höchsten erreichten Lebensalters hält, ist ein Beispiel. Obwohl sie erst mit 119 Jahren aufgehört habe zu rauchen, habe sie aufgrund ihres Lebensstils (gesicherter Wohlstand, viel Bewegung) einen unfassbaren Widerstand entwickelt.

Entscheidend für unsere Gesundheit und Widerstandskraft ist das Zusammenspiel des individuellen Erbgutes und der jeweiligen Steuerung der beteiligten Gene durch Umwelt und Verhalten. „Alles, was auf uns einprasselt, verändert die Zellen“, verweist Spork auf das Tierreich am Beispiel der Bienen. In den ersten drei Tagen ihres Lebens würden alle Bienen mit Gelee Royal gefüttert, danach aber nur noch die Königinnen, die dann länger leben.

Wie in einer Untersuchung festgestellt wurde, habe das Training nur eines Beines auch das Epigenom nur in diesem Bein verändert und 4076 Muskelzellen anders reguliert.

Folgende Generationen betroffen

Die Weitergabe epigenetischer Veränderungen beschreibt Spork am Beispiel verschiedener Untersuchungen. So entdeckten Wissenschaftler aus Rotterdam Folgen des niederländischen Hungerwinters in den letzten Kriegsmonaten 1945 sowohl bei den Betroffenen als auch bei der folgenden Generation. So haben Kinder, deren Mütter während dieser Notzeit im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft waren, ein erhöhtes Risiko drogenabhängig zu werden. Untersucht wurden auch Kinder von Holocaust-Überlebenden, deren traumatische Erlebnisse zu Veränderungen des Stoffwechsels im Gehirn und damit der Psyche geführt haben. Diese epigenetischen Veränderungen haben sich auch bei deren Kindern gezeigt, bei denen das für die Stressregulation zuständige Gen ebenfalls verändert war.

Epigenetik zeigt uns einerseits, dass Krankheiten auch ohne Gene weitergegeben werden können, dass wir es aber letztlich selbst in der Hand haben, ob wir uns dieser mitgegebenen Prägung unterwerfen oder nicht. „Wir haben Werkzeuge, Gene zu verändern“, betont Spork und verweist auf die Möglichkeit, durch den eigenen Lebensstil (Ernährung, Bewegung, Entspannung) die Zellen des Gewebes zu programmieren.

