Getogether verbreitet die frohe Botschaft

Bensheim.„Macht euch bereit, bald kommt die Zeit….“ Der Gospelchor Getogether ist schon bereit: Seit September laufen die Vorbereitungen für die Weihnachts-Gospel-Konzerte, nur unterbrochen durch die Proben für das Konzert anlässlich der Sammelaktion „Brot für die Welt“ am vergangenen Wochenende. Dort hat der Chor wieder einmal voller Lebenslust und ansteckender Fröhlichkeit die Songs dargeboten – immer stehen dabei die christlichen Botschaften im Mittelpunkt.

Die etwa 35 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Thorsten Mühlberger interpretieren ihr abwechslungsreiches Repertoire mit viel Gefühl, aber auch mit so viel Temperament, Dynamik und Spiritualität, dass es immer wieder gelingt, die Zuhörer mitzureißen.

Die Konzertbesucher der Christmas Gospels sollen nicht nur Zuhörer sein, sie sind vielmehr ausdrücklich zum Mitmachen aufgefordert. Schnipsen, Klatschen und „Mitgrooven“ bereiten dem Chor viel Freude und spornen zusätzlich an.

Sehr bunt, im Gegensatz zu den traditionell in Schwarz gekleideten Sängern, ist deren musikalisches Repertoire: Balladen enthalten Zeugnisse der Not der Menschen und geben der Hoffnung auf den Erlöser Raum. Zeitgenössische Gospelmusik wechselt sich ab mit traditionellem Black- und Latin Gospel, Negro Spirituals und Wiegenliedern.

Die Christmas Gospels erklingen am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, in der evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim. Am Vorabend um 20 Uhr ist der Chor erstmals in der freien evangelischen Gemeinde Viernheim zu Gast. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden sind jedoch willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018