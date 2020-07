Gewählt wird jetzt am 1. November

Bensheim.Pflichtaufgabe erfüllt: Die Stadtverordnetenversammlung hat am späten Donnerstagabend mehrheitlich den neuen Bürgermeisterwahltermin festgelegt. Abgestimmt wird – wie bereits berichtet – am Sonntag, 1. November. Ursprünglich sollte am 21. Juni entschieden werden, ob Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) oder Herausforderer Manfred Kern (Grüne) ab Mitte Dezember das Sagen im Rathaus haben – doch dann

...