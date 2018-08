Anzeige

Nach einer wiederum halbstündigen Fahrt vorbei am Freiluftmuseum Lauresham nach Heppenheim und einer Mittagsrast im Biergarten des geschichtsträchtigen Hotel-Restaurants Halber Mond, ehemals Adelshof und Treffpunkt führender liberaler Politiker im Vorfeld der Märzrevolution 1848, ging es dann weiter in das nur wenige hundert Meter entfernt liegende, liebevoll gestaltete Geldmuseum der Sparkasse Starkenburg in der Altstadt.

Dort wurden die Teilnehmer am Nachmittag im Rahmen einer etwas mehr als einstündigen interessanten und kurzweiligen Führung und anhand von vielen Exponaten unterschiedlichster Art über Entstehung und gesellschaftlichen Auftrag der Sparkasse Starkenburg, über die Geschichte der frühen Zahlungsmittel in der Menschheitsgeschichte sowie über die Entstehung des Geldes inklusive technische Geräte und seiner Geschichte bis in unsere heutige Zeit informiert.

Nach einer weiteren Rast im Biergarten, die den sehr sommerlichen Temperaturen geschuldet war, radelten die Teilnehmer der Tour dann erneut eine halbe Stunde am späteren Nachmittag nach Bensheim zurück. red

