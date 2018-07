Anzeige

Auerbach.Gewaltfreie Kommunikation ist inzwischen ein weit verbreiteter Begriff. Viele haben davon gehört, aber wer wendet es auch an?

Das Hope Center Bensheim bietet einmal monatlich die Praxiswerkstatt Kommunikation an. Hier werden von Personal und Business Coach Marion Gaffron wirkungsvolle Kommunikationswege vermittelt und in der Gruppe praktisch ausprobiert und trainiert. Die Praxiswerkstatt Kommunikation findet jeweils am vierten Donnerstag im Monat statt. Der nächste Termin ist der 26. Juli, 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Hope Center Bensheim im Auerbacher Bahnhof. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. In der Ankündigung zum Seminar „Gewaltfreie Kommunikation für Eilige“ heißt es: „Erkaltete oder konfliktbeladene Beziehungen hätten mit gewaltfreier Kommunikation eine echte Chance. Der Trick dabei ist, damit konkret und praktisch anzufangen.“ red