Anzeige

Auerbach.Der Gewerbekreis Auerbach will zum Verein werden. Der Vorstand hat die Vereinsgründung beschlossen. Aus den verschiedensten Gründen hat man eingesehen, dass die Interessengemeinschaft nach 39 Jahren endlich ein Verein werden muss.

Barbara Schwab und Wolfgang von Holtum haben alles Nötige vorbereitet und am Mittwoch (27.) ist es soweit. Die Mitglieder treffen sich um 19 Uhr im Restaurant „Poststuben“. Alle Mitglieder wurden zur Vereinsgründung persönlich eingeladen. Im Rahmen der Vereinsgründung soll ein Strukturwandel stattfinden. Dieser betrifft das Erscheinungsbild sowie die Wahrnehmung in sozialen Netzwerken, die der Gewerbekreis verstärkt nutzen will. red