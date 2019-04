Gewerbeschau in Auerbach abgesagt

Auerbach.Der Gewerbekreis Auerbach feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und ist im Jubiläumsjahr endlich ein eingetragener Verein. Diese lang ersehnte Nachricht konnte Vorsitzende Rita Wendel während der Jahreshauptversammlung des Gewerbekreises verkünden.

Nach den Berichten der Vorsitzenden und des Kassenwarts sowie der Kassenprüfer über das vergangene Jahr wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Schlechte Nachrichten hatte Gerald Rode, Ausschussvorsitzender „Gewerbeschau“, für die anwesenden Mitglieder. Rode berichtete über das geringe Interesse der Mitglieder an einer Gewerbeschau und dem hohen Aufwand, den man für eine solche Veranstaltung betreiben muss. Daraufhin wurde beschlossen, die Gewerbeschau zu streichen.

„Es macht keinen Sinn, das Geld und die Arbeitskraft des Gewerbekreises für diese Ausstellung aufzubringen. Unser Ziel ist es, mehr Kaufkraft nach Auerbach zu bringen. Wir wollen nicht noch die Konkurrenz von außerhalb unterstützen, die unsere Kunden bei einer solchen Veranstaltung abwerben“ betonte Rita Wendel. Somit werden im Jubiläumsjahr nur drei Veranstaltungen stattfinden. Den Auftakt macht die Jubiläums-Osteraktion. Die Gruppe „Ortsgespräch“ wird in den nächsten Tagen den Tempel in der Blickensdörfer Anlage am Burggraf österlich herausputzen, die Geschäfte an der Darmstädter Straße werden ihre Schaufenster mit österlichem Schmuck dekorieren.

Osterschmuck im Schaufenster

Eine neutrale Jury von Mitgliedern des Ortsbeirats, IAV sowie Kur- und Verkehrsverein wird am Donnerstag, 18. April, gegen Abend die Läden von Saarstraße bis Burggraf bewerten. Beurteilt werden Erscheinungsbild, Aktualität, Originalität, Beleuchtung, Gestaltung und Beschriftung.

Die Auswertung findet dann am Gründonnerstag gegen 19 Uhr im österlichen Tempel statt. Freuen würden sich die Veranstalter, wenn ab 19 Uhr zahlreiche Auerbacher der Auszeichnung bei einem kleinen Umtrunk beiwohnen würden.

Die zweite Veranstaltung wird der Kunsthandwerkermarkt am verkaufsoffenen Sonntag während des Bachgassenfestes sein und zum Abschluss wird es eine offizielle Feier im Oktober mit Bilderausstellung im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019