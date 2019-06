Gewerkschafter fordern Grundrente

Bensheim.Der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Bensheim befasste sich auf seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit der Rentenpolitik und dem Ergebnis der Europawahl. Die Gewerkschafter begrüßen, dass die übergroße Mehrheit der Wähler auch in Bensheim für demokratische und proeuropäische Parteien gestimmt hat. „Das ist ein klares Bekenntnis zur Demokratie und zu Europa“, betonen DGB-Ortsverbandsvorsitzender Günther Schmidl (IG Metall) und der stellvertretende DGB-Ortsverbandsvorsitzende Kurt Manich (Verdi).

Der DGB Bensheim unterstützt mit Nachdruck die Forderung nach einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung: „Auch im Kreis Bergstraße arbeiten viele Beschäftigte in nicht tarifgebundenen Betrieben und im Niedriglohnbereich. Dort kann auch nach jahrzehntelanger Berufstätigkeit kein ausreichender Rentenanspruch erworben werden. Für viele Beschäftigte ist damit trotz harter Arbeit Altersarmut vorprogrammiert“, machte der DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) deutlich, der das Modell der Grundrente vorstellte.

Der DGB Bensheim setzt sich für eine Ausweitung der Tarifbindung und einen grundlegenden Kurswechsel in der Rentenpolitik ein: „Der beste Schutz vor Altersarmut sind gute Löhne. Aber das alleine genügt nicht. Kaum ein anderes Industrieland hat die gesetzliche Rente so stark abgesenkt wie Deutschland. Das deutsche Rentenniveau liegt weit unter dem europäischen Durchschnitt. Auch die Rentenabschläge bei der Erwerbsminderungsrente müssen endlich vom Tisch“, fordert der DGB Bensheim in seiner Mitteilung abschließend. red

