Gewinner der PS-Auslosung

Bensheim.Bei der PS-Sonderauslosung der hessischen Sparkassen im Februar konnten sich die Gewinner neben 223 289 Bargeldgewinnen in Höhe von über 1,1 Millionen Euro auch über 65 VW T-Roc freuen.

Die Pkw-Gewinne wurden in ihrer Attraktivität noch durch einen Aufenthalt für jeweils zwei Personen in der Autostadt Wolfsburg mit feierlicher Übergabe der Pkw verstärkt. Die Gewinner nahmen an einer Autostadt- und Werksführung teil und bekamen interessante Einblicke in die Autostadt und die Produktion des VW-Werkes.

Auch drei Kunden der Sparkasse Bensheim – Paula und Hans-Peter Montag (Bild unten) sowie Silke und Roland Steinbacher (Bild oben)– gehörten zu den glücklichen Gewinnern. Zwei Kunden reisten nach Wolfsburg. Eine Kundin wird ihr Auto über ein Bensheimer Autohaus in Empfang nehmen. red/Bild: Sparkasse

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.04.2019