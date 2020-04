GGEW AG spendet 20 000 Euro

Bensheim.Um die Menschen in der Region bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen, spendet der Energiedienstleister GGEW AG 20 000 Euro für Projekte, Vereine, Initiativen oder Institutionen in seinem Netzgebiet.

Dazu zählen die Kommunen Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Zwingenberg, Lautertal, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim.

„Damit möchten wir unsere regionale Verbundenheit zum Ausdruck bringen und einen Beitrag leisten, um den Menschen in dieser schwierigen Situation zu helfen. Gerade jetzt kommt es darauf an, zusammen zu halten. Denn nur gemeinsam sind wir stark und meistern diese Herausforderungen“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW AG.

Für jede Stadt und Gemeinde im Netzgebiet werden 2500 Euro zur Verfügung gestellt. Gefördert werden sollen Organisationen und Vereine, die besondere Dienste in der Corona-Krise leisten oder schwer durch die momentane Situation betroffen sind. „Wir nehmen eine breite solidarische Unterstützung in unserer Region wahr. Das finden wir großartig“, so Hoffmann weiter.

Die GGEW habe bereits viele Maßnahmen in Bezug auf das Coronavirus ergriffen. So wurden Mitte März das Basinus-Bad sowie die Servicecenter in Bensheim bis auf Weiteres geschlossen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020