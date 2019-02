GGEW weiht Neubau an Dammstraße ein

Bensheim. Einen unterhaltsamen, aber auch informativen Blick in die Zukunft gewährte die GGEW AG am Donnerstagabend mit der Einweihung ihres neuen Bürogebäudes an der Dammstraße in Bensheim.

Zum einen bei der Führung durch die hier geschaffene moderne Arbeitswelt, zum anderen mit der Bekanntgabe der Preisträger des Innovationswettbewerbs „ZukunftsGGEWinner“.

GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann machte deutlich, dass dem Unternehmen gerade im digitalen Zeitalter der persönliche Kontakt zu Kunden wichtig sei. Das spiegele sich im neuen Kundencenter wider. Ebenso wichtig seien die 70 neuen modernen Arbeitsplätze, die nicht nur den gestiegenen Platzbedarf decken, sondern ein attraktives Arbeitsumfeld für die Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen bieten.

Das eine sei das Kerngeschäft, das andere die Innovation. Beides sei wichtig und habe bei der GGEW seinen Platz. Das zeige sich mit dem gläsernen Übergang zwischen dem „alten“ Gebäude und dem Neubau, der Tradition und Zukunft verbinde.

Hoffmann bezeichnete den Neubau als „energetischen Leuchtturm“ mit dem Anspruch, sich zu 90 Prozent bei der Wärme und zu etwa 60 Prozent bei der Energie selbst zu versorgen. Man habe Wert darauf gelegt, die Wertschöpfung dieser Investitionen in der Region zu lassen, indem die Aufträge vorzugsweise an hiesige Unternehmen vergeben wurden.

Dank sagte der GGEW-Vorstand allen Beteiligten und Mitwirkenden - und insbesondere dem eigenen Projektteam um Leiter Uwe Sänger. Im Oktober 2016 habe man mit der Planung begonnen und mit der Einweihung Ende Januar 2019 sowohl den Zeitplan als auch den Kostenrahmen in Höhe von 3,8 Millionen Euro so gut wie eingehalten. js

Mehr zum Thema in der Samstags-Ausgabe des BA

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019