Gisela Rettig feierte ihren 80.

ZELL.Ein Feiertag im Wortsinn war der Mittwoch für Gisela Rettig. Die Frau, die im Bensheimer Stadtteil Zell daheim ist, wurde 80 Jahre alt, und viele kamen, um ihr zu gratulieren, um alles Gute für den weiteren Lebensweg zu wünschen und mit einem Glas Sekt auf den besonderen Tag anzustoßen.

Auch Ortsvorsteher Hans-Peter Ott reihte sich bei den Gratulanten mit ein. Gesund und munter begrüßte Gisela Rettig die Besucher in ihren gemütlich eingerichteten vier Wänden. Bei bester Stimmung war Zeit und Gelegenheit zum Plaudern. Geboren wurde die Jubilarin dereinst in Bensheim, hier ist sie auch aufgewachsen, hat später dort gearbeitet. In den 80er Jahren führte sie der Weg des Lebens alsdann nach Zell.

Fit hält die Frau, zu deren Familie drei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel gehören, das Wandern, sie ist Mitglied bei den Wanderfreunden Bensheim.

Und ihr ausgeprägter Sinn für Ästhetik und damit für optisch Schönes ist immer wieder in den Räumen des Weinlokals und Restaurants Walderdorffer Hof inmitten Bensheims zu bestaunen – dort ist sie für die Dekoration zuständig. thz

