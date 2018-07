Anzeige

Bensheim.Das legendäre Gitarrentrio aus Kanada ist zurück: Zwischen 1998 und 2007 erarbeiteten sich Bill Bourne, Lester Quitzau und Madagascar Slim als Tri Continental nicht nur in ihrem Heimatland Kanada sondern auch in Europa, und hier ganz besonders in Deutschland, einen grandiosen Ruf als überragende Gitarrenformation. Am Montag, 27. August, kann man sich davon ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex überzeugen.

Clubs, Konzerthallen und Festivalbühnen waren die Orte, an denen sie ein mit Spannung wartendes Publikum schon nach wenigen Momenten ihrer jeweiligen Auftritte in tosende Begeisterung versetzten. Alle waren schon vor ihrem Zusammenschluss als Solisten äußerst erfolgreich, konnten auf großartige Karrieren verweisen und gehörten zu den bekanntesten Persönlichkeiten auf der kanadischen Roots-Music-Szene. Das, was sie aber als Trio so außergewöhnlich machte, war das Zusammenfließen all der Kenntnisse und Fähigkeiten, die jeder von ihnen mitbrachte: Blues, Weltmusik, keltische Einflüsse, Folk, Flamenco und Madagascar Slims ganz spezifische afrikanische Wurzeln.

Nach den kräftezehrenden Jahren der Trio-Erfolge hatten sie verabredet, eine Pause vom gemeinsamen Musikmachen einzulegen. Diese Phase der Schonzeit ist nun vorüber. Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, Musiktheater Rex, Telefon 06251/680199, www.musiktheater-rex.de und an der Abendkasse. red