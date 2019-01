Glanz von Beethoven bis Lehár

Bensheim.Anfang 2010 war die Deutsche Philharmonie Merck erstmals mit einem Neujahrskonzert im Parktheater zu Gast. Initiiert und organisiert wurde dieser Coup von den „Mittwochssportlern“, die damit zusätzlich einen Benefizzweck für hiesige karitative Organisationen verbanden (aktuelle Empfänger: Bensheimer Netz und Bensheimer Tafel). Neun Jahre später ist daraus längst ein Klassiker geworden, der auch in der zehnten Auflage am Samstag wieder für ein rappelvolles Haus sorgte.

„Ohne Mittwochssportler kein Neujahrskonzert“: Philharmoniker-Intendant Stefan Reinhardt pries die Kooperation mit dem rührigen Bensheimer Verein eingangs in höchsten Tönen. Vereinschef Achim Weidmann gab bei der Begrüßung des Publikums vor allem seiner Freude über die in zehn Jahren zusammengekommenen rund 20 000 Euro Spendenerlös Ausdruck.

Hartnäckig unterschätzt

Fast schon traditionell erklang zum Auftakt Beethoven: Nach der vierten 2017 und der fünften 2018 stand diesmal die selten gespielte, hartnäckig unterschätzte zweite Sinfonie D-Dur opus 36 (1802/03) auf dem Programm. Die außergewöhnliche Chemie zwischen den Merck-Musikern und ihrem neuen britischen Chefdirigenten Ben Palmer war hier von den ersten Momenten der fein bewegten Adagio-Einleitung an erfrischend spürbar. So konnte sich der charakteristische Esprit des Werkes sowohl in den wahrhaft virtuos entfesselten Ecksätzen und im knackig pointierten Scherzo als auch im superb nuancenreich ausgesungenen A-Dur-Larghetto perfekt entfalten. Mit dieser Referenzinterpretation wirkten die Philharmoniker endgültig in der ersten Beethoven-Liga angekommen und ihr Chef dicht auf den Spuren großer heimischer Vorbilder wie Gardiner, Hogwood oder Norrington.

Aber auch auf typischem Neujahrskonzert-Terrain agierten der 36-jährige Dirigent und das trefflich aufgelegte Orchester im zweiten Programmteil so vital und detailfreudig, wie man es sich nur wünschen konnte. Besonderes Vergnügen bereitete eine feine kleine Hommage an Franz Lehár, der mit dem stimmungsvoll ausgekosteten „Lustige Witwe“-Potpourri „Ballsirenen“ (1905) und dem farbensatt aufblühenden Konzertwalzer „Gold und Silber“ opus 79 (1902) als legitimer Nachfolger der Strauß-Dynastie zu erleben war. Das obligatorische Kontingent aus der Feder des „Walzerkönigs“ hielt mit dem launigen Glühwürmchen-Walzer „Johannis-Käferln“ (1851), der höchst illustrativen Schnellpolka „Vergnügungszug“ (1864) und der ursprünglich für eine Auslandstournee entstandenen „Russischen Marsch-Fantasie“ (1872) drei rundum lohnende Raritäten parat.

Attraktive Fundstücke

Nach diesen attraktiven Fundstücken konnte man Ben Palmer nur beipflichten: „Wenn damals etwas passiert ist, dann hat Familie Strauß dazu etwas komponiert, oft unter kuriosen Titeln, genug für mehrere Hundert Neujahrskonzerte.“ Wenigstens der unvergleichliche „Donauwalzer“ von 1866 darf dabei selten fehlen – so auch an diesem Abend nicht, als furios beschwingtes Finale des Programms.

Für den begeisterten Beifall ihrer Zuhörer im Parktheater dankten Palmer und die Darmstädter Gäste mit der turbulenten Schnellpolka „Auf der Jagd“ des Sohnes und dem unverzichtbaren „Radetzky-Marsch“ von Strauß Vater.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019