Glanzvoller Abschluss der diesjährigen Kurkonzerte

Auerbach.Die Kurkonzerte des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach für das Jahr 2019 sind Geschichte. Am Sonntag setzte das Orchester des TSV Mannheim den musikalischen Schlussakkord für dieses Jahr. Die Konzerte des Orchesters aus der Quadratestadt sind alljährlich ein musikalischer Glanzpunkt – und auch diesmal zeigten sich die Musiker im vollbesetzten Bürgerhaus Kronepark unter dem Dirigenten Ionel Ungureanu in bester Spiellaune. Die Moderation übernahm charmant und professionell Franziska Billau. Die erst zwölfjährige Miriam Witek aus Bensheim zeigte im Rahmen des Konzerts ihr Talent an der Violine. Als Sängerin war die Sopranistin Viola Elges zu Gast. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.09.2019