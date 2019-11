Glasobjekte und Lichtkunst

Bensheim.Erneut ist ein international renommierter Künstler zu Gast im Museum Bensheim: Unter dem Titel „Weight of Light“ präsentiert Jan Tichy von heute (15.) an bis zum 12. Januar unter anderem Fotogramme, die auf Glasobjekten aus der Bensheimer Partnerstadt Arnau – dem heutigen Hostinné in der Tschechischen Republik – basieren.

Der in Prag geborene Jan Tichy studierte Kunst in Israel und erhielt den Master of Fine Arts in Chicago, wo er derzeit als außerordentlicher Professor arbeitet. Tichy zeigt seine Werke unter anderem im New Yorker Museum of Modern Art. Er arbeitet an der Schnittstelle von Video, Skulptur und Fotografie, seine konzeptionellen Werke sind inhaltlich sozial und politisch ausgerichtet.

Kunst und Pädagogik

Bei der Arbeit mit dem Medium Licht steht Tichy im ständigen Austausch mit der Kunst und Pädagogik des visionären Bauhausmeisters László Moholy-Nagy. Eine große Rolle spielen dabei zahlreiche Glasplattennegative, auf denen Lucia Moholy – erste Ehefrau des Bauhauslehrers – die Entwicklung des Bauhauses dokumentierte.

Die Ausstellung „Weight of Light“ im Museum Bensheim bietet Interessierten die Gelegenheit, eine Auswahl dieser Werke im Dialog mit der lokalen Sammlung zu erleben: Glasobjekte aus den Beständen des Museums werden dabei ebenso neu interpretiert wie Gegenstände, die von Flüchtlingen aus Arnau im Jahr 1945 mitgebracht wurden.

Reise nach Hostinné

Ebenso wie Lucia Moholy konnten die Menschen, die gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen, das schwere und zerbrechliche Glas nicht mitnehmen. Tichy reiste deshalb nach Hostinné, um modernes Glas zu erwerben und nach Bensheim zu bringen. In Kombination mit historischen Glasobjekten aus der Sammlung des Museums vom 12. bis 21. Jahrhundert sind daraus sieben Fotogramme entstanden, die in der Ausstellung zu sehen sind.

Daneben präsentiert „Weight of Light“ auch die Glas-Licht Installation „Lucia No. 30“ – eine Projektion von Licht auf 330 Glasplatten, die dem Ausstellungsraum im Museum Bensheim einen abstrakten architektonischen Charakter verleiht.

Tichy, der die Ausstellung selbst aufbaut, wird auch bei der Eröffnung heute um 19 Uhr dabei sein. Nach der Begrüßung der Gäste durch Bürgermeister Rolf Richter wird der Künstler zusammen mit Celina Lunsford, der Künstlerischen Leiterin des Fotografie Forums Frankfurt, seine Werke vorstellen. ps

