Glaube und Wissenschaft

Bensheim.Sind Wissenschaft und Glaube ein Widerspruch? Kann die Wissenschaft wirklich alles erklären, und ist Glaube nur etwas für naive und ungebildete Menschen? Worin besteht eigentlich der Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Glaube?

Diesen und weiteren Fragen nähert sich Rafael Schäffer in seinem Vortrag aus wissenschaftlicher und philosophischer Perspektive. Schäffer forscht und lehrt an der Technischen Universität Darmstadt am Institut für Angewandte Geowissenschaften. Sein Interesse gilt der Entstehung und geothermalen Nutzung von Thermalwässern. Gleichzeitig ist der Referent bekennender Christ und in einer Freikirche aktives Mitglied.

Der Vortrag findet am Sonntag, 25. August, 19 Uhr, im Hope-Center Bensheim im Auerbacher Bahnhof statt.

Im Anschluss ist Raum für Austausch und Diskussion. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red

