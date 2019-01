Glaubenskurs für Sinnsuchende

Bensheim.Unter dem Motto „Miteinander Glauben entdecken“ bietet die Christuskirche in Auerbach einen Glaubenskurs unter Leitung von Pastor Klaus Knoch an. Ein Schnupperabend für Interessierte findet am Dienstag (29.) um 19.30 Uhr im Wintergarten der Christuskirche, Darmstädter Straße 274, statt. Parken ist auf dem Gemeindeparkplatz möglich.

Das Einstiegsthema lautet: „Hat das Leben mehr zu bieten? Wozu bin ich hier?“ Andere Fragen im Kurs werden sein: Warum gibt es Leid? Wieso brauche ich Gott? Ist mit dem Tod alles aus? Wer ist Jesus? Wie widerstehe ich dem Bösen? Wie mache ich das Beste aus meinem Leben?“

Das Mitarbeiterteam lädt zu weiteren zwölf Abenden ein, die dann vom 5. Februar bis zum 23. April immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr angeboten werden. „Uns sind alle interessierten und suchenden Menschen willkommen. Ganz besonders die, die enttäuscht sind und Zweifel und Mühe haben in Bezug auf Glaubensthemen“, so Klaus Knoch.

Offener Meinungsaustausch

Ab 19.30 Uhr bei den Treffen immer ein gemeinsames Essen zum „Ankommen und Landen“. Ab 20 Uhr geht es mit einer Filmpräsentation zum Thema des Abends weiter, danach mündet der Abend in einen Meinungsaustausch über das angesprochene Thema. Dabei sind alle dazu eingeladen, offen und ehrlich ihre Eindrücke und ihre Meinung zu äußern. „Jeder Teilnehmende wird ernst genommen und niemandem wird eine Denkweise oder Meinung aufgezwungen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um Anmeldung wird gebeten: Klaus Koch, Telefon 06251/854429 oder per E-Mail an klauskoch54@gmx.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019