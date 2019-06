GLB auf Platz vier beim Stadtradeln

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) hat mit einem Team beim „Stadtradeln“ teilgenommen und kam unter 14 Mannschaften mit 3852 geradelten Kilometern – eine Einsparung von 546 Kilo CO2 – auf den vierten Platz. Drei Wochen lang traten die Bensheimer Teams für den Klimaschutz in die Pedale und haben gemeinsam 72 843 Kilometer zurückgelegt. Im Jahr 2015 waren es für Bensheim gerade einmal 33 526 Kilometer – ein Indikator dafür, dass die Aktion immer beliebter wird.

„Wenn wir das Klima schützen wollen, muss die Verkehrswende gelingen. Dazu gehört der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV und das Fahrrad“, sagt GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Bei einer Fahrradtour haben die Grünen gemeinsam Kilometer gesammelt. Die Grünen verstehen die Aktion als Beitrag zum Klimaschutz und zur Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrradfahren und freuen sich, dass in diesem Jahr insgesamt 1013 Kommunen an der Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen haben, heißt es abschließend in der GLB-Pressemitteilung . red

